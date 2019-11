Exclusief voor abonnees 340 gedetineerden naar land van herkomst gebracht 28 november 2019

Sinds 2013 zijn vanuit België 340 veroordeelde gevangenen overgebracht naar hun land van herkomst. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geantwoord op een vraag van N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Tussen 2013 en 18 juli van dit jaar werden in totaal 1.081 dossiers opgestart, met Nederland (275), Roemenië (199), Frankrijk (142) en Marokko (122) als uitschieters. In 2018 werden 69 gedetineerden weggebracht, het hoogste aantal in zeven jaar. Eén jaar eerder ging het om 54 gevangenen. Halfweg dit jaar stond de teller al op 51. In de afgeronde dossiers maken Nederland, Frankrijk en Roemenië de top drie uit.