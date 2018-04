34 spelers gebruikt ANDERLECHT-RECORD 07 april 2018

Ze blíjven maar komen. Hein Vanhaezebrouck heeft gisteren een clubrecord geevenaard door zijn 34ste speler te gebruiken. De gelukkige was de Malinees Karim Abdoul Dante, die in het slot Saelemaekers verving en geel pakte. Ook vorig seizoen maakten 34 verschillende spelers minuten voor paars-wit in de competitie. De kans lijkt klein dat er nog een 35ste pion tussen de lijnen komt dit seizoen, tenzij tweede keeper De Jong moet opdraven. (JSe)