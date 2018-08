34,6% kans op kwalificatie 24 augustus 2018

In 273 van 788 precedenten - 0-0 in de heenwedstrijd - ging de eerst thuisspelende club uiteindelijk nog door. Dat komt neer op 34,6 procent kans voor AA Gent op een plaats in de groepsfase van de Europa League. Kijken we alleen naar de Belgische clubs met een uitgangspositie als de Buffalo's, zakken de slaagkansen naar 24 procent (6op 25 gevallen). (GLA)