34.000 ongevallen per jaar door voorrang van rechts 24 december 2018

Mobiliteitsorganisatie Touring vraagt de lokale wegpolitie om meer controles op de voorrang van rechts. 10% van alle verzekeringsaangiftes na ongevallen is het gevolg van een chauffeur die geen voorrang geeft - goed voor 34.000 ongevallen per jaar. Per dag stelt de politie maar 19 overtredingen op de voorrangsregel vast. Ter vergelijking: in een jaar stelt de politie gemiddeld 4,7 miljoen verkeersovertredingen vast. "Die verhouding is volledig zoek", zegt Danny Smagghe van Touring. VTM nam de proef op de som en filmde een half uur aan een willekeurig kruispunt in Dilbeek. Elf chauffeurs verleenden er géén voorrang.