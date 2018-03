33 24 maart 2018

00u00 0

In de uitslag prijken liefst zes Belgen in de top zeven. Bijzonder knap. We moeten al 33 jaar teruggaan in de tijd om een nog straffere E3-uitslag te vinden. In 1985 won de Australiër Phil Anderson voor liefst acht landgenoten: Jef Lieckens, Eddy Planckaert, Etienne De Wilde, William Tackaert, Eric Vanderaerden, Yvan Lamote, Patrick Versluys en Marc Sergeant. De Ier Sean Kelly was toen tiende. (DMM)