338 vogels in huis, nu verbod om er nog één te houden 00u00 0

Vogelliefhebber Frank L. (53) uit Landen mag van de rechter nooit meer een dier in huis halen. Een gerechtsdeurwaarder telde in mei 2015 niet minder dan 338 vogels in de woning van de vijftiger. Het ging om 284 kanaries, 32 dwergpapegaaien, 2 grasparkieten en 20 kwartels verdeeld over 171 vogelkooien. "De woning was verwaarloosd en smerig", noteerde de rechter in het vonnis. Enkele dieren lagen dan ook al in verre staat van ontbinding in hun kooi. Dat L. de verwaarlozing aan privéproblemen weet, vond de rechter geen argument. De man deed vrijwillig afstand van de vogels en zijn drie honden Pluche, Molly en Babs die kampten met magerte en gezwellen. De vijftiger werd in 2011 al veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Hij kreeg eveneens een boete van 1.500 euro. (KAR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN