Een tekening van de hand van de Belgische Robbedoes-tekenaar André Franquin is zaterdag in Parijs geveild voor 337.600 euro. Dat is een record voor Franquin, maar toch onder de verwachtingen - de waarde was geschat tussen de 350.000 en 450.000 euro. De tekening getiteld 'La piroque' werd aangeboden door het Franse veilinghuis Artcurial, samen met werk van andere tekenaars.

