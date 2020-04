Exclusief voor abonnees 330.000 bezoekers voor 'Stay At Home Museum' 23 april 2020

00u00 0

De eerste twee afleveringen van 'Stay At Home Museum' hebben ruim 330.000 views gekregen op Facebook en YouTube. Met het project brengt Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met zijn museumpartners, het museum naar de huiskamer van kunstliefhebbers in binnen- en buitenland. Kunstliefhebbers uit 44 landen bekeken de rondleidingen over Van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten in Gent en over Bruegel in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Gisteravond startte de derde aflevering met een rondleiding in het Antwerpse Rubenshuis.