Exclusief voor abonnees 33 valse huizenverkopers betrapt 29 mei 2020

00u00 0

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars heeft vorig jaar 33 nepmakelaars van de markt gehaald. Ze volgden geen opleiding en beschikken niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of financiële borgstelling, wat een consument zuur kan opbreken. Ook de erkende makelaars werden strenger gecontroleerd. 43 personen die de regels niet volgden, kregen een definitief beroepsverbod. Er werd ook 130 keer een tijdelijke schorsing opgelegd. Het erkend beroep van vastgoedmakelaar kent steeds meer succes: er is een recordaantal van 10.630 vastgoedmakelaars actief in ons land. Het beroep vervrouwelijkt ook: één op de drie makelaars is een vrouw. (SPK)