Exclusief voor abonnees 33 seconden 01 april 2019

00u00 0

Wout van Aert liet twee keer de snelste passages op de Kemmelberg noteren. Vooral de tweede keer maakte hij langs de scherpe kant indruk. Zijn beklimming op de kasseitjes met stroken tot 23 procent was op Strava goed voor de vierde tijd ooit. Hij deed er daar 33 seconden over. Anders gezegd: hij reed het stuk van gemiddeld 16,6 procent op aan gemiddeld 15,2 kilometer per uur. Het is wel de snelste tijd ooit in Gent-Wevelgem. (DMM)