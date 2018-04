33 pv's in één dag voor trouwstoeten 16 april 2018

Het hoogseizoen voor huwelijken is begonnen, en dus pieken ook de trouwstoeten. Zaterdag schreef de Brusselse politie 33 pv's uit bij een controleactie tegen dergelijke stoeten, vooral omdat de verkeersregels niet nageleefd werden. Heel wat koppels komen in de Brusselse parken hun eeuwige trouw vastleggen op foto, maar dat zorgt vaak voor overlast. Niet enkel door de zingende en roepende feestvierders, maar ook door de traditionele trouwstoeten, waarbij luid getoeterd wordt en het soms tot onveilige verkeerssituaties komt. Zo raakten in mei vorig jaar nog vijf agenten gewond bij een trouwstoet die van Molenbeek naar Roosdaal reed. (WHW)