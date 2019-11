Exclusief voor abonnees 33 gewonden bij ongeval met Flixbus 04 november 2019

00u00 0

Bij een ongeval met een Flixbus die van Parijs naar Londen reed, zijn alle 33 passagiers gewond geraakt. Vier van hen zijn er erg aan toe. Het ongeval gebeurde gistermiddag op de Noord-Franse snelweg A1 in Somme, tussen Amiens en Saint-Quentin. Mogelijk slipte de bus in de bocht omdat het wegdek nat was. Het voertuig raakte de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Er zouden geen Belgen aan boord geweest zijn. Volgens Franse media kwamen de inzittenden uit Frankrijk, de VS, Spanje, Australië, Nederland, Roemenië, Rusland en Groot-Brittannië. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu