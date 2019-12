Exclusief voor abonnees 33. Frances Lefebure: Geen suikerspin maar een pomme d'amour Plaats 33: Frances Lefebure Redactie

24 december 2019

00u00 0

Televisie is een kermis en Frances Lefebure leek goed op weg om op die kermis de suikerspin te zijn: licht als een wolk, zoeter dan gezond en zo voedzaam als lucht. Op zich geen slechte rol - het leven is doods zonder vrolijkheid en onnozelheid - maar in 2019 koos Lefebure er toch voor om een 'pomme d'amour' te worden, zo'n glazuurappel op een stokje. Nog altijd kleurrijk, glanzend en gesuikerd, maar wel iets om je tanden in te zetten en vitaminen uit te halen. In 'Studio Tarara' liet Lefebure zien wat ze al getoond had voor ze bekend werd: dat ze goed kan acteren. In 'Make Vlaanderen Great Again' vocht ze tegen de verzuring zonder met het vingertje te zwaaien en in 'Forever Young' brengt ze een ode aan jong leven dat te vroeg is gestorven en geeft ze een stem aan zij die rouwend zijn achtergebleven. Al bij al nog redelijk veel appel, en uit deze Top 100 blijkt dat het heeft gesmaakt. (SVB)

