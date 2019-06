Exclusief voor abonnees 33.800 plastic flessen per minuut in Middellandse Zee 08 juni 2019

00u00 0

Uit een nieuw rapport van het wereldnatuurfonds WWF blijkt dat elke minuut 33.800 plastic flessen in de Middellandse Zee vloeien, goed voor 570.000 ton per jaar. Tegen 2050 zou die hoeveelheid verviervoudigen, vreest het WWF. "De zee is aan het verstikken in het plastic." Vakantiegangers wordt gevraagd om bijzonder omzichtig om te springen met plastic en bijvoorbeeld geen rietjes of roerstaafjes te gebruiken. (TVA)