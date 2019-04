Exclusief voor abonnees 33.700 gele hesjes op 20ste actiedag in Frankrijk 01 april 2019

00u00 0

In verscheidene steden in Frankrijk zijn zaterdag in totaal 33.700 gele hesjes op straat gekomen om te protesteren tegen het sociale beleid van de regering van Emmanuel Macron. In Parijs waren er 4.000 manifestanten en pakte de politie 25 amokmakers op. Ook in Avignon, Montpellier en Bordeaux kwam het tot onlusten. Het was al de twintigste manifestatie in vier maanden tijd. Volgens de organisatie van de gele hesjes kwam er overigens veel meer volk op straat: zij telden 102.700 betogers. De spontane beweging begon op 17 november met talrijke blokkades in heel het land, waar naar schatting 300.000 Fransen aan meededen.