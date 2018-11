33.654 sites met namaakspullen geschrapt 27 november 2018

Europol heeft dit jaar 33.654 domeinnamen van websites offline gehaald die namaakproducten verkochten. Het ging om valse geneesmiddelen, gekopieerde films, muziek en software, en namaakelektronica. "In totaal hebben we ook 12 verdachten geklist en meer dan 1 miljoen euro bevroren op verschillende bankrekeningen", klinkt het. Europol werkt al sinds 2014 samen met andere internationale politiediensten om het fenomeen in te dijken.