328 miljard euro aan Vlaamse export 30 maart 2019

Vlaamse bedrijven voerden in 2018 samen voor een recordbedrag van 328 miljard euro uit, 3,45% meer dan in 2017. We zijn daarmee de 15de grootste exporteur wereldwijd. Het leeuwendeel (71,1%) van de export ging naar EU-landen . Ruim de helft (52,4%) geraakte zelfs niet verder dan de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. "Dit bewijst het enorme belang van de eengemaakte interne markt voor een kleine natie als Vlaanderen", zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Enkel de brexitgevoelige textielexport naar het VK ging er in 2018 zwaar op achteruit.