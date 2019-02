320.000 euro subsidies voor vierde 'F.C. De Kampioenen'-film 09 februari 2019

00u00 0

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) pompt 320.000 euro in de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film. In totaal investeert het Screen Flanders Economisch Fonds 850.000 euro in vijf producties, maar 'Viva Boma!' is de grootste slokop.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN