32% wil begroting op orde, 55% wil vooral investeringen 17 december 2019

Waar moet de regering een prioriteit van maken: het inperken van de staatsschuld en het begrotingstekort (ook al gaat dat gepaard met besparingen), of investeringen in energie, mobiliteit, gezondheid en onderwijs? 1 op de 3 Vlamingen vindt vooral een begroting op orde op belangrijk, maar de meerderheid vindt dat de regering moet investeren - ook al zal ons land daarvoor meer middelen moeten vrijmaken om de schuld te financieren. Meer dan tussen de twee landsdelen is er sprake van een breuklijn tussen links en rechts: linkse kiezers geven de voorkeur aan investeringen, rechtse aan schuldafbouw.