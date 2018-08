32 sterren verzameld met... aardappelpuree: Joël Robuchon, god van de Franse keuken, sterft op z'n 73ste Steven Swinnen

07 augustus 2018

00u00 0 De Krant Aardappelen, boter, melk en zout. Veel hocus pocus had Joël Robuchon (73) niet nodig om te toveren. Met een 'simpele' aardappelpuree schopte de Franse kok het tot Chef van de Eeuw. Tot aan zijn dood gisteren was hij ook in Vlaanderen hét voorbeeld. "Simpel: Robuchon was God in de keuken."

Het zijn zeldzame uitzonderingen die in potten roeren en daar ooit de erkenning van één Michelinster voor krijgen. Joël Robuchon verzamelde in totaal 32 sterren. In meer dan twintig restaurants, verspreid over drie continenten. Topgastronomie van Las Vegas tot in Tokio. Met zijn succesrecept - eenvoudige gerechten tot in de perfectie bereiden - groeide Robuchon in drie decennia uit van een Parijse driesterrenchef tot een wereldfenomeen. Nochtans was het aanvankelijk niet zijn bedoeling om kok te worden. Op z'n 12de ging hij naar het seminarie. Het was daar in de keuken dat hij snel merkte dat er toch iets was dat hem meer interesseerde dan pastoor worden. Als jonge stagiair ging hij wat later van het ene toprestaurant naar het andere. Nog voor z'n dertigste was Robuchon de hoofdchef van de veelgeprezen keuken van Hôtel Concorde La Fayette in Parijs. In 1981 kreeg de 36-jarige kok z'n eerste Michelinster in zijn eigen restaurant Jamin. Twee jaar later hingen er al drie aan z'n deur: de eerste ooit die een 'hattrick' scoorde in drie jaar tijd.

Chef van de Eeuw

