32 personen dakloos na brand in flatgebouw

32 mensen moeten tijdelijk elders onderdak zoeken na een zware brand in een appartementsgebouw in Brussel.Twee personen raakten bevangen door de rook en werden even overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak gisteren uit rond 10.30 uur op de vijfde verdieping van het gebouw met sociale woningen in de Marollen. "Het was een korte, maar hevige brand. De brandweer had de brand snel onder controle. De oorzaak is nog onduidelijk", zegt sergeant-majoor Marc Debreucker. Tijdens de brand vluchtten 14 mensen naar het dak. ze werden bijgestaan door de brandweer. De schade aan enkele appartementen op de vijfde, zesde en zevende verdieping is groot. De flat waar de brand uitbrak, is onbewoonbaar verklaard. (VDBS)

