32 minuten en 12 seconden zonder naar adem te happen

Van een lange adem gesproken. Onderzoekers in Antarctica hebben de langste duik ooit geregistreerd door een keizerspinguïn. Het dier bleef 32 minuten en 12 seconden onder water, bijna 5 minuten langer dan het vorige record. Keizerspinguïns, de grootste en zwaarste pinguïns ter wereld, kunnen tot 500 meter diep duiken. Hoofdonderzoekster Kim Goetz noemt het record "indrukwekkend" en "mysterieus", aangezien uit de fysiologie van de diersoort blijkt dat ze 'maar' tot 8 minuten comfortabel onder water kunnen blijven. Na die tijd hebben ze geen zuurstof meer en moeten ze overschakelen op hun anaerobe systeem. "We weten op dit moment niet of het moeilijker is geworden voor de keizerspinguïn om voedsel te vinden, waardoor hij dieper moeten duiken, of dat hij om een andere reden van z'n koers afwijkt en vervolgens geen gat in het ijs meer vindt om naar boven te komen."

