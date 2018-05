32 jaar of ouder? Tóch welkom in woontoren 25 mei 2018

De plannen om de Kapertoren, een nieuw woonproject in Hasselt, enkel toegankelijk te maken voor mensen jonger dan 32 jaar, gaan niet door. Unia wijst erop dat er volgens de wet sprake is van leeftijdsdiscriminatie en heeft een negatief advies uitgebracht. "Even voor alle duidelijkheid: het is niet Unia die de leeftijdsgrens afkeurt, het is de wet die dat doet", vertelt Bram Sebrechts van Unia. "De grens leggen op 32 jaar zal zeker niet meer jongeren aantrekken, want de prijs voor een flat ligt even hoog als bij andere gebouwen in de stad. Er zijn betere alternatieven om dit te bereiken, zoals kinderopvang en sportzones voorzien." Projectontwikkelaar Kolmont bindt in. "De contracten zijn aangepast", klinkt het, " al willen we wel nog steeds vooral jonge mensen aantrekken."

