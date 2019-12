Exclusief voor abonnees 32. Charles Michel: Premier wordt president Plaats 32: Charles Michel Redactie

24 december 2019

00u00 0

2018 sloot hij af als de ontredderde premier van een pas gevallen regering. 2020 stapt hij binnen als de blinkende president van Europa. Je kunt dus wel stellen dat Charles Michel het jaar 2019 optimaal heeft benut. Michel schaakte simultaan op drie borden. Als premier van een restregering in lopende zaken hield hij de Belgische schuit drijvende. Tegelijk verzorgde hij zijn persoonlijke en publieke relaties in het buitenland met het oog op iets hoogs in Europa. En tussendoor eigende hij zich ook nog even het partijvoorzitterschap van de MR toe. (Oké, op 26 mei verloor Michel de verkiezingen, maar dat is vandaag nog slechts een verre herinnering en morgen hooguit nog een detail.)

