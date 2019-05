Exclusief voor abonnees 32 aantal besmettingen legionella loopt nog op 27 mei 2019

00u00 0

In de regio rond Gent zijn afgelopen weekend nog drie gevallen van legionella vastgesteld. Alle drie hebben ze banden met de Gentse kanaalzone. De teller staat nu op 32. Het overgrote deel van de besmette mensen woont in Evergem, de anderen komen geregeld in de kanaalzone. De bron van besmetting ligt vermoedelijk in de koelinstallatie van een bedrijf in de Gentse haven. Twee bedrijven worden verdacht, hun koelinstallatie is intussen ontsmet. Maar omdat de incubatieperiode bij legionella tot 19 dagen kan oplopen, kunnen er nog tot 29 mei nieuwe patiënten bijkomen, zonder ervan uit te moeten gaan dat de haard van besmetting nog niet is uitgeroeid. (VDS)