32.000 jaar oude wolvenkop ontdekt 15 juni 2019

In Siberië is een enorme wolvenkop van 32.000 jaar oud aangetroffen, met hersenen en tanden intact. Dat meldt de Academie van Wetenschappen van Jakoetië, een autonome republiek in Rusland. De kop, bedekt met een vacht die doet denken aan die van een mammoet, werd door een toevallige passant ontdekt in het ijs langs een rivier. Hij werd overgebracht naar de Academie en daar bestudeerd door Russische en Japanse paleontologen, die concludeerden dat hij afkomstig is van een reuzenwolf (Canis dirus) uit het pleistoceen. De kop meet 41,5 centimeter - dat is zowat de helft van de lichaamsgrootte van de huidige wolf. "Dit toont aan dat de wolf tijdens het pleistoceen gigantisch was", jubelt de Academie.

