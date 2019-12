Exclusief voor abonnees 316.600 'jobs jobs jobs' kwamen erbij onder Michel 02 december 2019

00u00 0

Charles Michel begon gisteren aan zijn nieuwe job als Europees president. En hoewel hij in mineur afzwaaide als premier van een restregering in lopende zaken, kwam er op de valreep nog goed nieuws voor zijn werk: zijn 'jobs jobs jobs' zijn er gekomen. Volgens de Nationale Bank waren er in het derde kwartaal - het laatste volledige kwartaal waarin Michel premier was - 4.893.200 mensen aan de slag. Dat zijn er 316.600 meer dan toen Michel de eed aflegde bij de koning in oktober 2014. In bijna alle sectoren kwamen er de afgelopen vijf jaar banen bij, behalve in de banksector en de landbouw. De paarse regering-Verhofstadt II was goed voor 255.100 jobs. Geen enkele premier van de laatste twintig jaar kan zo'n grote jobgroei op zijn palmares schrijven als Charles Michel. Die regering telde wel een jaar minder, maar zelfs met die correctie doet Michel het beter. (IVDE)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 06 minuten 26 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode