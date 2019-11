Exclusief voor abonnees 310 jaar oude viool is weer thuis 04 november 2019

Hoe muzikanten tot het uiterste gaan voor hun instrument. De Brit Stephen Morris vergat twee weken geleden zijn viool op de trein in Londen -"hartverscheurend", vond hij. Niet alleen verdiende Morris de kost met het instrument, de viool is ook 310 jaar oud en heeft een geschatte waarde van 290.000 euro. De Britse transportpolitie verspreidde een beeld van de man die de viool vermoedelijk had meegenomen. Daarop nam een anonieme Twitteraar contact op met de muzikant en spraken de twee af voor een overhandiging. Voor het geval iets misliep, waren daarbij ook agenten in burger aanwezig. De man die de viool had meegenomen, bood zijn verontschuldigingen aan.

