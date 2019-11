Exclusief voor abonnees 31 West-Vlaamse dorpen hebben geen enkele winkel 28 november 2019

De provincie West-Vlaanderen wil nieuw leven blazen in de 31 dorpen die het vandaag zonder zelfs maar één winkel moeten stellen. "Want een dorp zonder handel is niet gezond", zegt gedeputeerde Jean de Bethune. Concreet is de provincie van plan om er leegstaande panden op te kopen. "We zullen jonge, dynamische ondernemers ondersteunen door hen voor een voordelig tarief een ruimte aan te bieden. Op termijn zullen ze het pand ook kunnen kopen." Zelfstandigenorganisaties vinden het een prima idee, zolang het de markt niet verstoort. De provincie denkt ook aan mobiele winkels die toeren tussen verschillende kleine dorpen. (KLDZ)

