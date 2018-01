31 overtredingen in paar minuten achtervolging 00u00 0

Bij een politieachtervolging van amper enkele minuten beging een 32-jarige man uit Veurne maandagmiddag liefst 31 verkeersinbreuken. De politie was getipt dat J.V., die geen rijbewijs heeft, op het punt stond te vertrekken met de wagen en stuurde een anoniem politievoertuig ter plaatse. Daarop stoof de man ervandoor. De politie achtervolgde hem gedurende drie kilometer in het centrum van Veurne. De man beging daarbij niet minder dan 31 verkeersovertredingen. Naast rijden zonder rijbewijs gaat het onder meer om door het rood licht rijden, overdreven snelheid, rechts inhalen, links inhalen zonder kijken, geen voorrang verlenen, rijden met vier richtingaanwijzers aan, andere automobilisten in gevaar brengen en het bevel van de politie negeren. Hij probeerde nog te voet te vluchten, maar werd ingerekend. Hij blies ook 1,61 promille. De man mag zich aan duizenden euro's boete bij de politierechter verwachten. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN