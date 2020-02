Exclusief voor abonnees 31 maart wordt officiële Megxit-dag 20 februari 2020

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle leggen op 31 maart officieel hun koninklijke verplichtingen neer. Voordien zullen ze wel nog even terugkeren uit Canada voor minstens zes publieke engagementen, maar daarna zetten ze definitief een stap opzij als lid van de koninklijke familie. Intussen raakte ook bekend dat het koppel de merknaam 'Sussex Royal' niet zal mogen gebruiken. Het begrip 'royal' is immers niet meer op hen van toepassing, nadat ze beslist hebben zich terug te trekken uit de publieke functies van het koningshuis en zelfstandig gaan leven in Canada.

