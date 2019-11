Exclusief voor abonnees 31 bussen De Lijn mogen Gent niet meer in 21 november 2019

De Lijn heeft de stad Gent om een uitzondering gevraagd voor 31 verouderde bussen die vanaf 1 januari de lage-emissiezone (LEZ) niet meer binnen mogen. Vergeefs. "Ik kan niet aan alle inwoners vragen om zich in orde te stellen als bedrijven die mee worden aangestuurd door de overheid dat niet doen", zegt klimaatschepen Tine Heyse (Groen). Concreet gaat het om 16 accordeonbussen uit de stelplaats Gentbrugge en 15 uit de stelplaats Destelbergen die euronorm 3 of minder hebben. Ze alsnog inzetten in de LEZ en de boetes voor lief nemen, zou onbetaalbaar zijn: elke inbreuk zou 150 euro kosten, een bedrag dat nadien zelfs oploopt tot 300 euro. De openbaarvervoermaatschappij had gehoopt dat de stad lijn 7 uit de LEZ zou halen en een 'whitelist' zou aanleggen voor haar voertuigen, maar vangt dus bot. "We bekijken momenteel hoe we die bussen kunnen herschikken, zodat ze in de Gentse rand rijden en niet meer in het centrum", zegt een woordvoerder van De Lijn. (EDT)

