Exclusief voor abonnees 31,3% minder vacatures 21 april 2020

00u00 0

De coronacrisis weegt zoals verwacht ook zwaar door op de Vlaamse arbeidsmarkt. Er werden in maart slechts 17.361 openstaande betrekkingen rechtstreeks gemeld bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, of 31,3% minder dan in maart vorig jaar. Sectoren met een opvallende daling zijn onder meer horeca en toerisme (-62%), de zakelijke dienstverlening (- 44%) en de groot- en kleinhandel (-45%).

Grote uitzondering is de sector van de landbouw en de groente- en fruitteelt, waar het aantal vacatures een grote stijging kent.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen