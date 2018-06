31.000 wilde dieren onderschept door Interpol 21 juni 2018

Tijdens een wereldwijde Interpol-operatie tegen de smokkel van wilde dieren zijn in 92 landen 27.000 reptielen en 4.000 vogels, 48 primaten en 14 katachtigen in beslag genomen. Zo'n 1.400 verdachten werden geïdentificeerd. Foto's van de internationale politieorganisatie tonen onder meer dwergpapegaaien die in een kartonnen doos gepropt zitten, een krokodil en een opgezette leeuw. Werden ook in beslag genomen: 43 ton vlees van beren, zebra's, olifanten en andere wilde dieren, 1,3 ton ivoor en de karkassen van zeven beren, waaronder twee poolberen. In Los Angeles werden twee reizigers betrapt met een paar levende Amerikaanse moerasschildpadden. (KAV)