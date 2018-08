30ste duel tussen de Williamsen? 30 augustus 2018

Venus Williams (WTA 16) deed gisteren alvast haar deel door met 6-4, 7-5 te winnen van Camilia Giorgi (WTA 40). Als Serena (WTA 26) afgelopen nacht tegen Carina Witthoeft (WTA 101) de logica liet respecteren, dan krijgen we morgen een 30ste zusterstrijd in de derde ronde van de US Open. De tussenstand? 17-12 voor Serena. (FDW)

