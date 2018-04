309.000 sigarettenpeuken opgeraapt in één dag 23 april 2018

Op vijf plaatsen in België zijn zaterdag 309.000 sigarettenpeuken opgeraapt door vrijwilligers, waarvan liefst 240.000 in Brussel. Doel was vooral om mensen bewust te maken van de problematiek. Eén peuk kan immers 500 liter water verontreinigen door de 2.500 chemische componenten die hij bevat. Het duurt 15 jaar tot het plastic degradeert tot microplastics. "We staan nog nergens qua bewustmaking rond dit type zwerfvuil en proberen dit probleem onder de aandacht te brengen zodat deze peuken in de toekomst steeds minder voorkomen", vertelt Tim Corbisier, die met de Proper Strand Lopers 21.000 peuken verzamelde in Oostende. (LBB)