Exclusief voor abonnees 306 Cijfer van de week 05 oktober 2019

00u00 0

meer doden op de weg dan vorige jaren, in België. 306 in het eerste semester, het is een triest cijfer. De oorzaken zijn complex, maar in deze eerste, donkere herfstdagen toch een reminder om goed zichtbaar te zijn: te voet, op de fiets, op de step, met de auto. De eerste zinnen van de Bijbel gelden bij uitstek in het verkeer: 'Fiat lux.' Ofte: 'Laat er licht zijn.'