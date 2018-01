305 euro boete voor te laat betaald sms-ticket 00u00 0

Een 22-jarige vrouw uit Asse moet 305 euro boete betalen omdat ze te laat een betaal-sms'je stuurde. Stefanie Heyvaert nam op 16 mei de bus en betaalde per sms 2 euro voor haar rit. Maar dat was buiten de controleurs van De Lijn gerekend. "De bus was nog niet eens vertrokken, maar ik meldde de controleurs dat ik een betaal-sms'je gestuurd had en dat kon ik ook aantonen op mijn gsm", vertelt Stefanie. "Maar ze gingen niet akkoord. Mijn sms was een minuut te laat verstuurd, zegden ze."

