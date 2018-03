3000 euro boete voor bakker die te hard werkt 16 maart 2018

Een Franse bakker moet 3.000 euro boete betalen omdat hij geen rustdag wil nemen. Cédric Vaivre uit Lusigny-sur-Barse, een dorp in de Aube, weigerde vorige zomer de verplichte wekelijkse sluitingsdag te respecteren. In juli en augustus stond hij élke ochtend vroeg op om de dorpsbewoners én de vele toeristen in de streek te voorzien van verse baguettes en croissants. Zo lapte hij een oud reglement uit 1920 aan zijn laars, dat trouwens alleen bakkers een wekelijkse sluitingsdag oplegt. De jaren voordien had Cédric Vaivre een afwijking verkregen omdat zijn zaak op een toeristische route ligt. Die permissie had hij vorige zomer niet. Toch deed hij zijn zaak alle dagen open: 's zomers realiseert de man het grootste deel van zijn jaaromzet. De regionale ambtenarij bedacht hem met een boete van 3.000 euro. De bakker weigert voorlopig te betalen, zijn klanten steunen hem met een petitie. (idv)

