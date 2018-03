300 telefoontjes per dag en toch geen celstraf 01 maart 2018

Een twintiger uit Maasmechelen komt weg zonder straf, hoewel hij jarenlang een jongen en zijn vriendin had gestalkt. Toen de beklaagde 17 was, begon zijn boezemvriend - op wie hij een oogje had - een relatie met een meisje. Om hen uit elkaar te drijven, startte hij een haatcampagne. Hij viel het meisje lastig met telefoontjes, geregeld zelfs meer dan 300 keer per dag, en stuurde bezwarende berichten naar de omgeving van het koppel. Na bijna drie jaar dienden de slachtoffers een klacht in. Voor de strafrechter in Tongeren verklaarde de stalker - intussen 23 - dat hij spijt had en dat hij intussen een geslaagde relatie heeft. De rechter verleende hem opschorting, maar hij moet wel 1.440 euro morele schadevergoeding betalen. (JEK)

HLN