300 patiënten overnachten in gang Frans ziekenhuis 19 maart 2018

De ziekenhuizen in Frankrijk klagen over een acuut plaatsgebrek. Zo zouden elke nacht 300 Franse patiënten op brancards in de gangen van het ziekenhuis moeten overnachten omdat er geen personeel of bedden beschikbaar zijn, blijkt uit een telling van de dokters op speoddiensten. Niet alleen de griepepidemie zorgt er voor een toename in patiënten, artsen zagen het plaatsgebrek ook toenemen na grote bezuinigingen van de afgelopen jaren. De overbelasting zou zelfs zorgen voor 9% meer sterfgevallen. Justitie is een onderzoek begonnen naar het overlijden van twee vrouwen in één week tijd, beiden op eerstehulpposten.

HLN