300 miljoen euro voor vernieuwing bij De Lijn 05 januari 2019

00u00 0

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn gaat dit jaar meer dan 300 miljoen euro investeren in nieuwe bussen, trams, extra aanbod en infrastructuur. Het recordbedrag wordt onder meer besteed aan de vernieuwing van de vloot. Zo is dit jaar 93 miljoen euro voorzien voor de aankoop van 200 hybride bussen. 46 miljoen gaat naar de aankoop van nieuwe trams die in Antwerpen de oude PCC-trams moeten vervangen. Daarnaast wordt 41 miljoen euro ingeschreven voor de vernieuwing van het tramnet. Ook de stationsomgevingen van onder meer Gent-Sint-Pieters, Mechelen, Oostende en Hasselt krijgen een opfrisbeurt. Om extra aanbod op drukke lijnen te voorzien, werd 7,5 miljoen euro vrijgemaakt. (SPK)