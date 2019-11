Exclusief voor abonnees 300 jaar geleden leefden apen in Vlaanderen. Of toch één ongelukkig aapje 08 november 2019

In het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem hebben archeologen voor het eerst in Vlaanderen een aapje opgegraven. Het beestje was afkomstig uit het Verre Oosten en leefde hier tussen 1660 en 1810. De restanten zijn de blikvanger van de nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen' op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum in Velzeke. "Aanvankelijk dachten we aan een kat of een hond, maar door röntgenopnames en isotopenonderzoek weten we nu beter", zegt Bart Cherretté van de intergemeentelijke archeologische dienst SOLVA. "Het ging om een vrouwelijk resusaapje van ongeveer vier jaar oud uit het Verre Oosten. Het moet een wat ongelukkig bestaan gekend hebben, want het had een gebroken poot en de staart was deels geamputeerd. Wellicht kwam het met rondtrekkende foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht. Op de jaarmarkt zal het de bezoekers geamuseerd hebben. Maar ik betwijfel of het aapje dat zelf leuk vond." (FEL)

