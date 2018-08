300 gokkantoren hele dag dicht als straf na verboden virtuele weddenschappen BJORN MAECKELBERGH

08 augustus 2018

05u00 0 De Krant Bij wijze van straf moeten alle 300 Belgische vestigingen van Ladbrokes op 3 september een hele dag hun deuren sluiten. Er mag dan ook 24 uur niet online gegokt worden bij het bedrijf. De Kansspelcommissie legt de sanctie op omdat Ladbrokes klanten geld liet inzetten op virtuele wedstrijden, terwijl dat niet bij wet geregeld was.

Alles draait om virtuele weddenschappen, waarbij spelers geld inzetten op fictieve wedstrijden met onbestaande sporters en ploegen. Het resultaat is volstrekt onvoorspelbaar en hangt volledig af van een computer. In de kansspelwet stond lang niets vermeld over deze specifieke praktijk. Ze werd sinds 2012 gedoogd, tot uiterlijk 30 juni 2017. Maar Ladbrokes bleef de weddenschappen ook nadien nog aanbieden - en dit zeker tot 14 maart van dit jaar, ondanks enkele veroordelingen. De Kansspelcommissie startte een administratieve procedure op en legde eind vorige maand de sanctie vast: de vergunning van Ladbrokes wordt voor een volledige dag ingetrokken. Daarom moeten op maandag 3 september alle Belgische filialen dicht blijven. Ook de website van Ladbrokes gaat 24 uur 'op slot'. Een verwittiging vond de Kansspelcommissie naar verluidt een te lichte straf, ook al omdat de wedkantoren 30% van hun omzet binnenhalen via virtuele weddenschappen.

Ladbrokes kan nog beroep aantekenen bij de Raad van State, maar dat werkt niet opschortend. Tenzij de Raad de sanctie vóór 3 september ongedaan maakt, zullen de gokkantoren dus daadwerkelijk dicht moeten. De wereldspeler boekt in België een jaaromzet van 225 miljoen euro, meer dan 600.000 euro per dag. Als het tot een strafproces gekomen was, riskeerde Ladbrokes 800.000 euro boete pér winkelpunt of 240 miljoen euro in totaal. Het bedrijf zei gisteren "de officiële beslissing van de Kansspelcommissie nog altijd af te wachten".

Voor de volledigheid: in mei zijn de virtuele weddenschappen in ons land 'gelegaliseerd' via een Koninklijk Besluit.