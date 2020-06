Exclusief voor abonnees 300 clubgangers in quarantaine door één zieke aanwezige 29 juni 2020

In de Zwitserse stad Zürich moeten 300 mensen verplicht tien dagen in quarantaine na een avondje feesten in een nachtclub. Eén van de aanwezigen die op 21 juni naar de club waren afgezakt, bleek besmet met het coronavirus. Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten hebben sindsdien minstens vijf andere feestvierders positief getest op Covid-19. De uitbater van de club heeft de autoriteiten een lijst overhandigd met alle bezoekers van die avond, waarna de contactonderzoekers aan het werk gezet werden.