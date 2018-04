300 banen weg bij Carpetright 13 april 2018

Tapijtspecialist Carpetright sluit een vijfde van zijn Britse winkels. Daardoor verliezen 300 mensen hun baan. De Britse keten, gespecialiseerd in vast tapijt, moest sinds eind vorig jaar al drie winstwaarschuwingen geven. Klanten vinden amper nog de weg naar de winkels. Eén van de redenen is dat de Britten al een paar maanden de knip zetten op hun uitgaven. De keten sluit nu 92 winkels en gaat met de verhuurders van 113 winkels onderhandelen over gunstigere huurvoorwaarden. Om betalingsproblemen te vermijden,wil Carpetright omgerekend 69 miljoen euro ophalen via een aandelenuitgifte. De 23 winkels in België zijn niet getroffen door de sanering.

HLN