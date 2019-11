Exclusief voor abonnees 300.000 Cijfer van de week 16 november 2019

De familie van de vermiste Théo Hayez heeft berichten gekregen waarin om 300.000 euro losgeld wordt gevraagd. De Brusselaar is sinds 31 mei in Australië vermist. Sindsdien gaat er geen week voorbij of iemand heeft iets gezien, denkt iets gezien te hebben, denkt meer te weten, of probeert er zelfs voordeel uit te slaan, zoals met losgeld. Wat een moed moet deze familie niet opbrengen.

