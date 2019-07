Exclusief voor abonnees 300.000 Syrische vluchtelingen moeten Istanboel verlaten 25 juli 2019

De Turkse regering houdt vast aan de plannen om Syrische vluchtelingen die zich niet in Istanboel geregistreerd hebben de stad uit te zetten. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, gisteren gezegd. Experts ramen het aantal ongeregistreerde Syriërs in Istanboel op 300.000. De gouverneur van Istanboel gaf de Syrische vluchtelingen maandag tot 20 augustus de tijd om de stad te verlaten. Dat leidde tot grote onrust in de Syrische gemeenschap. Turkse media berichten dat er al Syrische vluchtelingen opgepakt en gedeporteerd worden, maar Soylu ontkent dat. "Onder het statuut van tijdelijke bescherming mogen we Syriërs niet terugsturen", aldus de minister. Migranten worden wel naar kampen gestuurd, onder meer in het zuidoosten van Turkije.

