300.000 Kroaten in Zagreb 17 juli 2018

De Kroaten mogen de finale van het WK tegen Frankrijk dan wel verloren hebben, ze zijn als wereldkampioenen onthaald in Zagreb. Al op de luchthaven barstte een groot feest los en dat werd gewoon verdergezet in het stadscentrum. De Kroatische luchtmacht begeleidde het vliegtuig met aanvoerder Luka Modric en co. naar de hoofdstad. Daar waren volgens de politie 300.000 fans op de been om de veelgeprezen ploeg van bondscoach Zlatko Dalic toe te juichen. De staatstelevisie had de bevolking opgeroepen om het grootste succes van Kroatië op sportgebied mee te komen vieren. Het openbaar vervoer in Zagreb was gratis en reizigers die van buiten de hoofdstad afkomstig zijn, betaalden slechts de helft van de normale prijs. (KDZ)

