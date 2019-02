300.000 koeien verdrinken door overstromingen in Australië 09 februari 2019

Na de enorme hitte en bijhorende droogte in januari wordt het noordoosten van Australië nu geteisterd door recordoverstromingen. En dat is geen goed nieuws voor de plaatselijke koeien, want zwaar verzwakt door de droogte verdrinken ze gemakkelijker in de enorme hoeveelheden water. Er wordt gevreesd dat minstens 300.000 runderen zo het leven lieten in de staat Queensland.

